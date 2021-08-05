Turgutlu’dan imza şov

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, geçtiğimiz sezon Afyonspor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mahmut Boz ile sözleşme imzaladı. Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kulüp başkanı Taner Kestaneci'nin katıldığı törenle tecrübeli oyuncu Mahmut Boz'la 2 yıllık mukavele yapıldı.

'HEYECANLIYIM'

Gençlerbirliği, Sivasspor, Karşıyaka, Boluspor, Eskişehirspor, Gaziantep FK, Bayrampaşa, Orduspor, Mamak FK, Amed Sportif ve son olarak Afyonspor'da oynayan Mahmut, "Burada olduğum için heyecanlıyım. Birçok takımdan teklif almama rağmen Turgutluspor'u tercih ettim. Buradaki proje beni heyecanlandırdı. Düşünmeden teklifi kabul ettim ve buradayım" dedi. Başkan Kestaneci ise, "Mahmut Boz Türk futbolunda kendini ispatlamış bir oyuncu. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

■ İLKER UYAR