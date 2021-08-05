Türk sporunun tarihi zaferi

Paralel barda 3. olarak Türkiye'ye cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını getiren milli sporcu olan İzmirli Ferhat Arıcan, Türk spor tarihi açısından çok önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. İkinci olimpiyatında madalyaya ulaşan 28 yaşındaki sporcu, elde ettiği başarının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Boynumda olan madalya tüm Türkiye'nin madalyası. Hedeflerim Tokyo'da bitmedi. Beni destekleyen federasyonuma, aileme, antrenörlerime, sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Sadece cimnastik tarihi değil, Türk spor tarihinin büyük başarısı oldu" dedi.



ARTIK DAHA İYİSİ DE OLACAK

Hedefinin büyük olduğunu, daha da iyi dereceler alarak altın madalya uzanacağını dile getiren Arıcan şöyle devam etti: "Şimdi bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Çok çalıştım ve istediğimi aldım. Ancak buruk bir sevinç içerisindeyim. Türkiye, çok zor günler geçiriyor. Yangınları söndürmek için çalışanlara bir nebze moral olabildiyse ne mutlu bana."



20 YILIN HAKKINI VERDİ

Türkiye'ye cimnastikte ilk olimpiyat madalyasını kazandırarak tarihe geçen Ferhat Arıcan'ın İzmir'de yaşayan ailesi, büyük gurur yaşıyor. Ferhat Arıcan'ın ailesi, yarışmayı Buca ilçesindeki evlerinde izledi. Milli cimnastikçinin ailesinin oturduğu binaya ve evlerinin karşısında Ferhat Arıcan'ın antrenman yaptığı spor salonuna, Türk bayrakları ve "İzmir'in gururu" yazılı afişler asıldı. Kendisinin artık 'Olimpiyat madalyası sahibi sporcunun annesi' olduğunu dile getiren Dilek Arıcan, "Ferhat, 20 yılının hakkını verdi bize" dedi. Baba Ayhan Arıcan ise "Oğlum cimnastikte tarih yazdı. Çok emek sarf etti" şeklinde konuştu.