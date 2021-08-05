Uz: Göreve talip olmadım getirildim

Denizlispor'un yeni başkanı Mehmet Uz, yaptığı konuşmada kulübü, sportif, mali ve yönetim anlamında iyi bir yere getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Uz, "Benim gibi kulübümüze gönül vermiş taraftarımızın ve arkadaşlarımın ısrarı üzerine aday olmaya karar verdim. Camia olarak eski, yeni yönetim demeden kenetlenirsek birlikte başarıya ulaşır, yarınlara umutla bakabiliriz. Eğer genel kurulumuzun saygın delegeleri yönetici arkadaşlarımın gayret ve katkıları ile taraftarımız, teknik ekibimiz ve sporcu kardeşlerimizle zoru başaracağımıza inanıyorum. Hiçbir zaman göreve talip olmadım, göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum ve misyonumu tamamlayınca koltuktan kalkmasını bildim. Pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim" dedi.