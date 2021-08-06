Bal-Kes harekatı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, bir yandan sezon hazırlıklarını sürdürüyor, bir yandan da transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor. Yönetim, yeni sezonda taraftarları için kombine ve bilet konusunda da çalışmalarını tamamladı. Bal-Kes'te, 2021-2022 sezonu kombine ve tek maçlık bilet fiyatları belli oldu. Kombineler 3 kategoride, tek maçlık biletler ise 4 kategoride satışa sunulacak. Kombinelerde kapalı tribün 1. kategori bin TL, kapalı tribün 2. kategori 750 TL, maraton tribünü 500 TL, bilet fiyatları kale arkası 15 TL, maraton tribünü 45 TL, kapalı tribün 1. kategori 75 TL, kapalı tribün 2. kategori 65 TL olacak. Kombine satışında sadece Balıkesirspor logolu Pasolig kartları kullanılacak.



FORMA SATIŞLARI DA BAŞLIYOR

Balıkesirspor'un 2021-2022 sezonunda lig ve kupa maçlarında giyeceği formalar, 13 Ağustos Cuma günü satışa çıkacak. Taraftarlar, yeni sezon formalarını 199 TL'den store mağazasından ve store internet sitesinden satın alabilecekler.

■ SERVET SARUN