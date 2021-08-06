Barcelona’da bir devir bitti

16 yıldır Barcelona formasını giyen Lionel Messi, Katalan ekibiyle yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, La Liga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek" ifadeleri yer aldı. Messi, Barça'da 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 9 Kral Kupası, 7 İspanya Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kupa, 3 Kulüpler Şampiyonası, 6 Ballon d'Or ve 6 Altın Ayakkabı kazandı.