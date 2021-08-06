Bir madalya da Eray'dan

Karate erkekler kumite 67 kilo finalinde milli sporcu Eray Şamdan, Fransız rakibi Steven da Costa'ya 5-0 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı. Eray olimpiyatlara ilk kez dahil olan karatede Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Milli karateci, A Grubu ilk karşılaşmasında Azerbaycan'dan Farzaliyev'i 7-1 yenerken, ikinci maçında Kazakistan'dan Assadilov'a 6-2 yenildi. Eray, 3. mücadelesinde ise Mısır'dan Ali Elsawy'i 4-1 mağlup etmişti. Dördüncü müsabakada Japonya'dan Naoto Sago'yu 2-1 yenen Şamdan, 6 puanla grubunu ikinci sırada bitirdi ve yarı finale yükseldi. Milli sporcu, yarı finalde ise karşılaştığı Ürdünlü rakibi Abdel Rahman Almasatfa'yı 2-0'la geçerek finale çıktı. Finalde Fransız sporcu Steven Da Costa'yla karşılaşan milli sporcu, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçı çevirmeye çalışan Eray, bunda başarılı olamayarak son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve gümüş madalya aldı.





TOPLAM MADALYAMIZ 98 OLDU

ERAY Şamdan'ın erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98'e çıktı. İlk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı. Türkiye, Tokyo 2020'de Mete Gazoz ile altın, Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat ile bronz madalya kazandı.



GÖZYAŞI DÖKTÜLER

ERAY Şamdan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan anne ve babası, yarı final ve final mücadelelerini gözyaşları içinde izledi. Gururlu olduklarını ifade eden baba Adnan Şamdan, "Final yapmak büyük ayrıcalık, olimpiyat madalyası ülkemize hayırlı olsun. Bizim için madalyanın rengi hiç fark etmiyor. Çok mutluyuz" dedi.



DİLARA BOZAN 5. OLDU

Olimpiyata ilk kez dahil edilen karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçını kaybetti. B Grubu'nda ilk katada 24.46 alan milli sporcu, ortalama 24.76 puanla 5 sporcu arasında 3. sırada yer aldı ve sıralama turuna kaldı. Adını bir üst tura yazdıran Dilara, bir üst turda 25.78 puan alarak Japonya'dan Kiyou Shimuzu ve İtalyan Viviana Bottaro'nun arkasında kaldı, finale çıkma hakkını yitirdi. Sporcumuz, bronz madalya mücadelesinde Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaştı. Dilara, hakemlerden 26.52 puan alırken, Lau 26.94 puan elde etti. Hong Konglu sporcu bronz madalyayı elde ederken, Dilara Olimpiyat 5.'si oldu.