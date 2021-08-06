Bodrumspor Topuk Yaylası’nda kampta

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, üçüncü etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi. Transfer döneminde hareketli günler geçiren yeşil-beyazlılar, Düzce Topuk Yaylası Resort&Sport Otel'de toplanarak yeni sezon kamp çalışmalarına başladı. 15 Ağustos tarihine kadar Düzce'de kampta olacak olan Ege temsilci, daha sonra iki günlük iznin ardından 18 Ağustos'ta toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Teknik direktör Tahsin Tam, hazırlıkların yoğun bir tempoda sürdüğünü söyledi, "Takımdan memnunum. Lige kadar tüm eksiklerimizi tamalayacağız. Gerekli hissedersek transfer yapmayı planlayabiliriz" diye konuştu.