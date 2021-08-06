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‘İzmir’in Aslanları’

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan İzmir BŞB’nin 4 ismi Paralimpik Oyunları için yola çıkıyor

‘İzmir’in Aslanları’

6.8.2021

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na dört isim birden göndermenin mutluluğunu yaşıyor. Takımı şampiyonluğa taşıyan antrenör Erdinç Kılıç, yıldız oyuncular Ahmet Efetürk ve Rıdvan Aksoy ile masör Serkan Sezginci, 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasındaki 2020 Paralimpik Oyunları'na katılacak ay-yıldızlı ekibimizin kadrosunda yer alacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, Tokyo'da Japonya, Kanada, Güney Kore, İspanya ve Kolombiya ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. Grup maçlarını ilk dört içerisinde bitiren sekiz takım çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

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