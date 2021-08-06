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Haberler Spor Kuşadasıspor’da tempo yükseliyor

Kuşadasıspor’da tempo yükseliyor

Kuşadasıspor’da tempo yükseliyor

6.8.2021

3. Lig 2. Grup temsilcisi Kuşadasıspor, yeni sezon hazırlıklarını Özer Türk Stadyumu'nda sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını teknik patron Gürken Ferhatoğlu yönetiminde tüm hızıyla devam ediyor. Günü çift idmanla geçiren Ada, kondisyon ağırlıklı çalışıyor. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada gerçekleştirilen taktik çalışmasının ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi. Öte yandan yönetimin transfer çalışmalarını da gizlilik içerisinde sürüyor.

■ İHSAN KARATAŞ

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