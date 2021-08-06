Manisa boksta zirveye abone

Türk boksuna büyük emekler veren ve Nisan ayında hayatını kaybeden Erkan Durak anısına düzenlenen Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Manisalı sporcular 3 Türkiye derecesine imza attı. Sakarya'da pandemi ve hijyen kurallarının üst seviyede tutulduğu, erkeklerde 53 ilden 407 sporcu, kadınlarda 34 ilden 121 sporcunun katıldığı şampiyona, Türk boksuna büyük emekler veren, Nisan ayında kaybettiğimiz Erkan Durak'ın adına düzenlendi.

ÜÇ MADALYA KAZANDILAR

Manisa Aslan Spor Kulübü Derneği sporcuları ilk kez katılmalarına rağmen 3 Türkiye derecesi yaparak göz doldurdu. 36 kiloda Eylen Ece Ünlü 2., 38 kiloda İlayda Kaya ve 60 kiloda Efe Buruk da 3. oldu. Sporcuların eğitmeni ve dernek başkanı Yahya Aslan, "Türkiye Şampiyonası'na dört sporcumuz ile katıldık. Antrenörüm olan ve Manisa boksuna uzun yıllar hizmet etmiş olan, Kovid19 sebebiyle yitirdiğimiz Erkan Durak hocam adına bu turnuvanın yapılması bize hem gurur ve bir burukluk yaşattı. Bundan sonraki hedefimiz Milli takımda ilimizi ve ülkemizi temsil etmek olacak" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK