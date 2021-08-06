Manisa FK’ya gençlik aşısı

TFF 1. Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, genç yetenek Efe Taylan Altunkara'yı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan yeni transfer 17 yaşındaki Efe Taylan, "Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

2021-2022 sezonunda tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa FK, Bucaspor 1928'den genç yetenek Efe Taylan Altunkara ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde ninde kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve sportif direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Efe Taylan Altunkara, "Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Takımımın başarısı için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışacağım. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum" dedi.



'KARAKTERLİ BİR TAKIMIZ'

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Afyonkarahisar kampında önemli açıklamalarda bulundu. Özbalta, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflenen noktalara gelmesi adına takım olarak özveriyle çalıştığımız bir kamp dönemi geçirdik" dedi. Takıma doğru ve karakterli oyuncuların dahil olduğunu vurgulayan Özbalta, "Geçen sezon yakalanan ivmenin devamını sağlamak ve gelişimin daha hızlı bir şekilde devamı açısından mevkisel eksiklerimizi gidermemiz gerekiyordu. Yönetimimiz tarafından çok ince elenip sık dokunarak doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık. Manisa FK'nın hedeflenen noktalara gelmesi adına takım olarak özveriyle çalıştığımız bir kamp dönemi geçirdik" dedi. Son olarak taraftarlara seslenen Özbalta, "Taraftarlarımızdan sabır ve doğru zamanı beklemelerini istiyorum. Doğru zaman geldiğinde ortaya koydukları vefayı, sabrı ve özveriyi onların kalplerinde huzur, ağızlarında çok hoş bir tat bırakan o duyguların karşılığını hep beraber alacağız. O güne kadar zihinlerini berrak tutsunlar" diye konuştu.



YİĞİT KEREM'İN MİLLİ SEVİNCİ

Manisa FK'nın genç yeteneği Yiğit Kerem milli sevinç yaşıyor. U-18 Milli Takımımızın 9-18 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna Yiğit de davet edildi. Kulüp, "Gururumuz olan Yiğit'e A Milli Takım'a giden yolda başarılar diliyoruz" açıklaması yaptı. Ömer Faruk Çalışkan Bayburtspor'a kiralandı