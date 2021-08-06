Nazilli Belediye bomba gibi geliyor

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Yıldırım Demirören Tesisleri'nde tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Kadir Kar gözetiminde günde çift idman yapan Naz Naz, sabah kondisyon yükleyip akşam taktik çalışıyor. Akşam antrenmanında dar alanda çift kale maç yapan Siyah İnciler, savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruyor. Nazilli Belediyespor, ilk hazırlık maçını bugün Turgutluspor ile yapacak. Öte yandan Nazilli Belediyespor yönetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Nazilli Şehir Stadyumu'nda yapacağı düzenlemeler için Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Filikçioğlu'nu ziyaret etti. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan stadı yenileme sözü geldi.

■ İHSAN KARATAŞ