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Haberler Spor Pentatlonda İlke madalya peşinde

Pentatlonda İlke madalya peşinde

Pentatlonda İlke madalya peşinde

6.8.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde modern pentatlonda milli sporcu İlke Özyüksel, eskrim puanlama turunu toplamda 184 puanla bitirdi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu İlke Özyüksel, modern pentatlon branşında sahne aldı. Milli sporcu, eskrim puanlama turunu 14 tuş ve toplamda 184 puanla tamamladı. İlke Özyüksel bugün madalya için mücadelesini sürdürecek.

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