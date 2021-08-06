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Haberler Spor Rıza Kayaalp’e Başkent’te coşkulu karşılama

Rıza Kayaalp’e Başkent’te coşkulu karşılama

Rıza Kayaalp’e Başkent’te coşkulu karşılama

6.8.2021

Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, antrenörü Akif Canbaş, eşi Zeynep ve kızı Vera Kayaalp, ASKİ Spor Kulübü'nün milli sporcuları ve idarecileri katıldı. Rıza, "En büyük hedefim kariyerimde eksik olan altın madalyayı alabilmekti ama yine nasip olmadı. Bundan sonra devam edip, alamadığımız o altın madalyayı almak en büyük arzum. İnşallah oraya güçlü bir şekilde gitmek isterim. Yoksa içimde büyük bir ukde kalacak" dedi.

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