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Haberler Spor Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası final maçı saat 11:00'de

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası final maçı saat 11:00'de

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) karşı karşıya gelecek.

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası final maçı saat 11:00'de
AA

06.08.2021, 22:59

Celal Atik Yüzme Havuzu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, ODTÜ, Yeşilyurt ve Adana Kurtuluş takımlarının mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde grup maçlarının ardından yarı final müsabakaları oynandı.

Yarı finalde Adana Kurtuluş'u 35-0 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yeşilyurt'u 17-5'lik skorla geçen ODTÜ, adlarını finale yazdırdı.

İki ekip, yarın saat 11.00'de final mücadelesine çıkacak. Bu müsabakadan önce Adana Kurtuluş ile Yeşilyurt üçüncülük maçında karşılaşacak.

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