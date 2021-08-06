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Haberler Spor Sultanlar Tokyo 2020’yi 5. bitirdi

Sultanlar Tokyo 2020’yi 5. bitirdi

Sultanlar Tokyo 2020’yi 5. bitirdi

6.8.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye elenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de beşinci oldu. B Grubu'nda elde ettiği 3 galibiyetle adını çeyrek finale yazdıran milliler, bu turda Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak oyunlara veda etmişti. Grubunda son olimpiyat şampiyonu Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenen milli takım, Rusya Olimpiyat Komitesi'ne 3-2 üstünlük kurdu. İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 yenilen milliler, çeyrek finalde ise Güney Kore'yi geçemedi ve oyunları tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'yi 5. sırada tamamladı.

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