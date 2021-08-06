Taha Akgül’ün şansı sürüyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya umudumuz Taha Akgül, ABD'li Gable Dan Steveson'a yenilerek final şansını kaybetti. Akgül, serbest stil 125 kiloda çeyrek final maçında Dünya Gençler Şampiyonu ABD'li Gable Dan Steveson ile karşılaştı. Oldukça etkisiz bir oyun sergileyen Akgül ilk devreyi 2-0 ve ikinci devrede de rakibine 6 puan vererek karşılaşmadan 8-0 mağlup ayrıldı. ABD'li güreşçinin finale çıkmasının ardından Akgül de bugün repesaj maçına çıkacak. Repesaj maçını kazandığı takdirde bronz madalya mücadelesi verecek.

TAHA AKGÜL: BU KEZ OLACAK

Akgül, Kanadalı Dhesi'yi yenerek çeyrek finale yükselmişti. Akgül, "Çok güçlü rakiple mücadele ettim. Şimdi madalya için bir şansım daha var. Bunu değerlendireceğim" dedi.