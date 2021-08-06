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Haberler Spor Turgutlu filesinde Nur’da imzayı attı

Turgutlu filesinde Nur’da imzayı attı

Turgutlu filesinde Nur’da imzayı attı

6.8.2021

Kadınlar 2. Ligi heyecanını tarihinde ilk kez yaşayacak Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı altyapısından son transferini de gerçekleştirerek kadroyu tamamladı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın imzaladığı sözleşme ile 19 yaşındaki Nur Karaduğan yeni sezonda kırmızı-siyahlı takımda yer alacak. Honaz, "Altyapımızdan A takımımıza son transferimizi Nur Karaduğan kardeşimizle yaptık. Genç, güçlü ve motivasyonu yüksek bir takım kurduk. İnanıyorum ki 2. Lig'de en iyi şekilde kulübümüzü ve Turgutlu'muzu temsil edecek" dedi. Nur ise, "Turgutlu Belediyespor ile atmış olduğum bu imza profesyonel voleybol hayatımın başlangıcı için çok kıymetli bir adım oldu. Bu sezonda tüm gücümle ve bilgi birikimimle takımımızın başarısı için mücadele göstereceğiz" dedi.

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