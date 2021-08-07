Akhisar Belediye Arda Çete’yi aldı

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) Play-Off'i hedefleyen Akhisar Belediye Basketbol, transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlılar, Bandırma altyapısında yetişen 2001 doğumlu Arda Çete ile anlaştı. Altyapı milli takımlarımızda da oynayan Arda Çete, geçtiğimiz sezonu TB2L ekiplerinden Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlikspor'da geçirdi. 20 yaşında ve 1.88 metre boyundaki skorer guard, geçen sezon Erzurum'da 12 maçta, 11.3 dakika ortalamayla parkede şans buldu, 3.7 sayı, 1.4 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları yakaladı. Arda, Bandırma Kırmızı ve Bandırma Basketbol İhtisas formalarını da giydi.

■ KENAN MOLLA