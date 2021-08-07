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Haberler Spor Bergama orta saha Yusuf Can’la anlaştı

Bergama orta saha Yusuf Can’la anlaştı

Bergama orta saha Yusuf Can’la anlaştı

7.8.2021

3. Lig 1. Grup temsilcisi Bergama Belediyespor, Bucaspor 1928'den orta saha oyuncusu Yusuf Can Abay'la anlaştı. Kırmızı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Buca'yla Play-Off'tan 2. Lig'e yükselme sevinci yaşayan Yusuf Can, 30 maçta forma giydi. Gaziosmanpaşa altyapısında futbola başlayan, Eyüpspor altyapısında oynayan ve Beşiktaş altyapısında parlayan Yusuf Can, Silivrispor ve Somaspor'da da görev aldı, kariyerinde 99 karşılaşmada görev yaptı, 8 gol attı, 13 asist yaptı. Öte yandan Bergama Belediyespor, önceki gün Belediye başkanı Hakan Koştu'nun kahvaltısında bir araya geldi, sonrasında Afyonkarahisar kampına hareket etti.

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