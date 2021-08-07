Edremit Güre’ye Amerikalı forvet

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Edremit Belediyesi Gürespor, yabancı oyuncu transferiyle kadrosunu güçlendirdi. Balıkesir temsilcisi yeni sezon yapılanmasında ABD'li power forvet Mikayla Cowling'i takıma kattı. California Üniversitesi mezunu 1996 doğumlu 1.88 metre boyundaki Mikayla Cowling, 2018 yılında Atlanta tarafından draft edilerek WNBA tecrübesi yaşadı. 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi'nde Dafni Agioy Dimirtiou takımında 36 dakika süre alan 15.7 sayı 6.1 ribaunt ortalama yakalayan Cowling, geçtigimiz sezon ise Fransa Ligi'nde Charnay Basket Bourgogne SUD takımında 7 maçta 7.3 sayı, 2.9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

GELECEĞİN YILDIZLARI ARANIYOR

Edremit Belediyesi Gürespor, bugün altyapı seçmeleri yapıyor. 'Geleceğin Yıldızlarını arıyoruz' sloganıyla yola çıkan yeşil-siyahlı kurmaylar, Edremit Spor Salonu'nda yapılacak olan altyapı seçmelerinde yetenek avına çıkacak, seçme yapacak. Seçmelerde 2010, 2011, 2012 ve 2013 doğumlular saat 12.00'de, 2007, 2008 ve 2009 doğumlular saat 13.00'te parkeye çıkacak.

■ SERVET SARUN