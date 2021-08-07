  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Edremit Güre’ye Amerikalı forvet

Edremit Güre’ye Amerikalı forvet

Kadınlar Basketbol 1. Lig'inde yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan yeşil-siyahlılar, ABD’li power forvet Mikayla Cowling’i renklerine kattı.

Edremit Güre’ye Amerikalı forvet

7.8.2021

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) 2021-2022 sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Edremit Belediyesi Gürespor, yabancı oyuncu transferiyle kadrosunu güçlendirdi. Balıkesir temsilcisi yeni sezon yapılanmasında ABD'li power forvet Mikayla Cowling'i takıma kattı. California Üniversitesi mezunu 1996 doğumlu 1.88 metre boyundaki Mikayla Cowling, 2018 yılında Atlanta tarafından draft edilerek WNBA tecrübesi yaşadı. 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi'nde Dafni Agioy Dimirtiou takımında 36 dakika süre alan 15.7 sayı 6.1 ribaunt ortalama yakalayan Cowling, geçtigimiz sezon ise Fransa Ligi'nde Charnay Basket Bourgogne SUD takımında 7 maçta 7.3 sayı, 2.9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

GELECEĞİN YILDIZLARI ARANIYOR
Edremit Belediyesi Gürespor, bugün altyapı seçmeleri yapıyor. 'Geleceğin Yıldızlarını arıyoruz' sloganıyla yola çıkan yeşil-siyahlı kurmaylar, Edremit Spor Salonu'nda yapılacak olan altyapı seçmelerinde yetenek avına çıkacak, seçme yapacak. Seçmelerde 2010, 2011, 2012 ve 2013 doğumlular saat 12.00'de, 2007, 2008 ve 2009 doğumlular saat 13.00'te parkeye çıkacak.

■ SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Edremit Güre’ye Amerikalı forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.