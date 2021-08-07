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Kartal durmuyor

Siyah-beyazlılar, gündemine aldığı Serie A ekibi Inter’de forma giyen Nainggolan ile anlaştı, kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor

Kartal durmuyor

7.8.2021

Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transferde atağa kalkan Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Alex Teixeira'dan sonra orta sahasına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Inter forması giyen Radja Nainggolan'ın Beşiktaş'la el sıkıştığını ve kulüplerin anlaşmasını beklediğini ileri sürdü.

SALİH VE LJAJİC FAKTÖRÜ
Radja Nainggolan'ın Roma'dan eski takım arkadaşları Salih ve Ljajic ile birlikte yeniden forma giymek istediği ve Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Haberin detaylarında, Nainggolan'ın görüşmeleri sürdürmesi için Hakan Korkmaz'a yetki verdiği öğrenildi

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