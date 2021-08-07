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Haberler Spor Lionel Messi’nin yeni durağı neresi olacak?

Lionel Messi’nin yeni durağı neresi olacak?

Lionel Messi’nin yeni durağı neresi olacak?

7.8.2021

Katalan devi finansal kriterler nedeniyle Lionel Messi ile sözleşme uzatamadıklarını ve yıldız ismin takımdan ayrıldığını vurgularken gözler Messi'nin bir sonraki durağına çevrildi. Messi için ilk tercihlerden biri Manchester City. Bir süredir Messi ile ilgilenen İngiliz devinde teknik direktör Guardiola, Messi'yi çok istiyor Yıldız oyuncunun bir diğer seçeneği ise PSG. Neymar ve Mbappeli hücum hattına Messi'yi de eklemek isteyen Fransa ekibi, Messi için şartları zorlayacak.

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