Manisa FK umutlu

TARİHİNDE ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Özbalta, "Hem oyun hem de ihtiyacımız olan mevkilerimizin eksiklerini görme açısından verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum. Bu sezon oyunumuz ve oyun gücümüzle birlikte kalitemizi de daha yukarı seviyelere çekmek durumunda olduğumuz bir yıl olacak. Oyuncularımın istenilenleri dikkatle, ciddiyetle ve coşkuyla yapma çabasını son derece takdir ettiğim ileriye dönük beni ve ekibimi umutlandıran reaksiyonlar aldık" dedi. Bugün Manisa'da topbaşı yapacak siyahbeyazlılar, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

KOMBİNE HAMLESİ

Manisa FK'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarının kombine fiyatları belli oldu. Önümüzdeki hafta satışlar başlayacak. Taraftarlar, www.passo. com.tr web sitesi ve Passo Mobil uygulama üzerinden kombine satın alımı işlemleri gerçekleştirilebilecek. Batı kapalı tribün (E, F, G, H): 375 TL, Batı Kapalı Tribün (C, D, I, J) 275 TL, Batı Kapalı Tribün (A, B, K, L) 225 TL, Maraton Tribün 175 TL olacak.