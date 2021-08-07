Nazilli bombayı patlattı

3. Lig'de geçen sezon şampiyon olup 2. Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, transferde bombayı patlattı. Siyah İnciler, Avrupa'nın devlerini peşine takan iki genç yıldız adayını kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Göztepe'den orta saha oyuncusu Efe Binici ve Adanaspor'dan Fenerbahçe patentli stoper Cenk Alptekin'i kiraladı.

F.BAHÇE'DE OYNADI

Aydınspor 1923'ten Göztepe altyapısına giden genç yıldız adaylarından Efe Binici, U-19 Süper Ligi'nde Avrupa'nın devlerini peşine takmıştı. 20 yaşındaki Efe'yi, Club Brugge ve Brentford kulüplerinin scout ekiplerinin takip ettiği belirtilmişti. Geçen sezon sarı kırmızılılarda 4 Süper Lig maçında sonradan oyuna dahil olan Efe, U-19 Ligi'nde 16 maçta 9 gol, 6 asistle oynadı. Efe'nin adı önceki yılda da Olympiakos'la anılmış, Yunan ekibinin 3 milyon Euro bonservis teklifini başkan Mehmet Sepil kabul etmemişti. Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan ve "Fenerbahçe'nin Merih Demiral'ı" olarak anılan 20 yaşındaki Cenk Alptekin ise Portekiz'den Vitoria Guimaraes, Paços Ferreira ve Varzim ile İspanya'dan Fuenlabrada takımlarıyla adı geçmişti.



KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

NAZİLLİ Belediyespor'un Afyonkarahisar kampının programı belli oldu. Siyah İnciler, 3. etap çalışmalarında 3 hazırlık maçı yapacak. Yarın başlayacak kampta siyah-beyazlılar, 9 Ağustos Pazartesi Bayburt İl Özel İdare, 11 Ağustos Çarşamba günü Serik Belediyespor ve 16 Ağustos Pazartesi günü de bölgede kamp yapan takımlarlardan biriyle maça çıkacak. Teknik direktör Kadir Kar, bu müsabakalarda takımın fizik ve taktiksel durumunu analiz edecek. Kamp sonrası Kar'ın raporu doğrultusunda bazı genç futbolcuların tecrübe kazanmaları açısından 3. Lig takımlarına kiralanması gündemde.



MERT ÇAPAR'IN HEDEFİ 10 GOL

NAZİLLİ Belediyespor'un yıldızı Mert Çapar, yeni sezon öncesi hedeflerini anlattı. Yeniden 2. Lig'de top koşturacağı için mutlu olduğunu kaydeden Mert, 10 gol barajını geçmek istediğini belirtti. Vatani görevini tamamlayan 24 yaşındaki futbolcu, takıma katıldı, yeni sezon öncesi hedeflerini anlattı. Başarılı futbolcu, 10 gol barajını aşarak kariyer rekorunu kırmak istediğini aktardı. 3 yıl aradan sonra yeniden 2. Lig'de mücadele edeceği için duyduğu mutluluğu dile getiren kanat oyuncusu, "Hedefim 10 gol ve üstü. Bu rakamın altında kalmak istemiyorum. Bireysel hedefimin yanında takımımın ligi iyi bir yerde bitirmesini istiyorum. Nazillispor, bu ligleri hak eden bir takım" dedi.



6 MÜCADELEDE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan, U-16, U-17, U-19 takımlarında görev yapan Cenk Alptekin 2020'de Adanaspor'a gitti. 1.92 metre boyundaki stoper, geçtiğimiz sezon Adanaspor'da görev yaptı. 3 lig 3 kupa olmak üzere toplamda 6 maça çıkan 20 yaşındaki Cenk, tecrübe kazanması için Nazilli Belediyespor'a kiralandı. Cenk, kariyerinde 32 maçta oynadı, 3 gol attı



İHSAN KARATAŞ