Olimpiyatlarda “dalya” yaptık

Olimpiyat oyunlarında milli güreşçi Taha Akgül ile karateci Ali Sofuoğlu'nun bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 100'e çıktı. İlk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 91 madalya topladı. Tokyo 2020'de tarih yazan boksörlerimizden Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli finale, karatede kumite Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyalarını garantiledi. Bu madalyaların gelmesiyle Türkiye'nin toplam sayısı 103 olacak.