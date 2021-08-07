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Haberler Spor Petkimspor Ramirez ile anlaştı

Petkimspor Ramirez ile anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi ekibi kırmızı-beyazlılar Porto Rikolu oyun kurucu Gary Browne Ramirez’le kadrosunu güçlendirdi

Petkimspor Ramirez ile anlaştı

7.8.2021

Aliağa Petkimspor, Porto Rikolu oyun kurucu Gary Browne Ramirez ile anlaştı. Açıklamada, geçen sezon İtalyan ekibi Energia Trento forması giyen 1993 doğumlu oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. Browne, 2019-2020 sezonunda Darüşşafaka Tekfen kadrosunda yer alıyordu. 28 yaşında ve 1.85 metre boyundaki oyun kurucu, son sezon Dolomiti Energia Trento'da oynadı, İtalya'da sezon sona erdikten sonra Porto Riko'nun Atleticos de San German takımına geçti. Porto Riko ile Belgrad'daki Olimpiyat elemelerinde iyi maçlar çıkaran Browne İtalya'ya karşı 16 sayı, 9 ribaund, 16 asist, Sırbistan'a karşı 12 sayı, 5 ribaund, 10 asistle oynamıştı.

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