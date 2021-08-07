Tarih yazacağız

Boksta bugün nefesler tutulacak. 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, bugün TSİ 08.15'te altın madalya mücadelesi verecek. Çakıroğlu, finalde Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşacak. Son 16 turunda Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yı 3-2, çeyrek finalde Taylandlı Jutamas Jitpong'u 5-0 ve yarı finalde de Çin Taipeisi'nden Hsiao- Wen Huang'ı 5-0 mağlup ederek finale çıktı. 69 kiloda ise Busenaz Sürmeneli de TSİ 09.15'te altın madalya için mücadele edecek. Sürmeneli, finalde iki Asya şampiyonluğu, iki de dünya ikinciliği bulunan Çinli Hong Gu'yla karşılaşacak. Sürmeneli, son 16 turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı 5-0, çeyrek finalde Ukrayna'dan Anna Lysenko'yı 5-0, yarı finalde Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i 5-0 yenerek finale yürüdü.