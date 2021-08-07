Tokyo'da coştuk

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, dün güreş ve karatede büyük bir başarı elde etti. Erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 yenerek bronz madalya kazandı. Rio 2016'da altın madalya alan Taha Akgül, Tokyo 2020'yi ise bronz madalya alarak tamamladı.

Karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban da bronz madalya kazandı. Nippon Budokan'da düzenlenen müsabakalarda Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı. Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı. Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Karatede erkekler katada Ali Sofuoğlu da bronz madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya mücadelesinde Ali Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı. Ali Sofuoğlu, hakemlerden 27.26 puan alarak üçüncülük kürsüsüne çıktı. Park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.