Turgutlu Belediye’de Tuğçe Köse imzaladı

TVF Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek Turgutlu Belediyespor, pasör çaprazı Tuğçe Köse ile sözleşme imzaladı. Turgutlu Belediyespor altyapısında yetişen Tuğçe Köse, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcımız ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın imzaladığı sözleşme ile kırmızı-siyahlı kadroya dahil oldu. Tuğçe Köse; Nur Karaduğan, Sıla Kızak, Belin Suda Karahan, Kader Kınık ve Nida Yağmur Tezcan'dan sonra Turgutlu Belediyespor altyapısından transfer olan altıncı isim oldu.

'GELECEĞİ ÇOK PARLAK'

Turgutlu Belediye Başkanı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "İlk kez Kadınlar 2. Ligi'nde oynayacak takımımız için genç ve dinamik bir takım kurma yolunda transferlerimizi art arda gerçekleştiriyoruz. Tuğçe Köse de mücadelesinden ve azminden emin olduğumuz, geleceği parlak genç sporcularımızdan bir tanesi" dedi. Tuğçe ise, "Kadınlar 2. Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan takımımızda bu ilkin bir parçası olacağım için oldukça heyecanlıyım" diye konuştu.

■ İLKER UYAR