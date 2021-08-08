Ağlatan zafer! Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu

Türkiye, Tokyo 2020'de bir ilke daha imza attı. Okçulukta Mete Gazoz'un bir ilki başarıp altın madalya almasının ardından boksta da kadınlarda Busenaz Sürmeneli 69 kiloda finalde Çinli Hong Gu'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı. İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi. Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

DEDESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum" dedi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SÜRMENELİ'YE TEBRİK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli boksör ile görüştü. Sürmeneli, "13 senedir bugünü hayal ediyordum. Çocukluk hayalimi yaşıyorum. 2013'te Sultanbeyli'nde Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına küçücük bir çocuk olarak gittim ve kendisine 'Olimpiyat şampiyonu olup madalyamı size hediye edeceğim' dedim. Bu sözümü de tuttum" dedi.