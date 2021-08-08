'Akhisar ayağa kalkacak'

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz, kamp dönemi ve sezon hazırlıkları konusunda konuştu. Kampın ilk bölümündeki çalışmaların güzel geçtiğini ve oyuncu grubundan memnun olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yönetim kurulumuz çok çalışıyor. Akhisarspor için çok zaman harcayıp emek veriyorlar. Nerede olduğumuzu biliyoruz, nereye çıkmamız gerektiğini de biliyoruz. Bir şeyleri başarmak için bizim burada birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Şehir olarak, camia olarak hep beraber birbirimizi anlamamız lazım" dedi.



"BİRLİKTE OLMALIYIZ"

Yılmaz, "Çocuklar çok iyi çalışıyor. Şu an altyapıdan 7-8 tane oyuncumuzu takıma kattık. O oyuncular için altyapıda emek veren bütün hocalara teşekkür ediyorum. Onları yavaş yavaş bu işin içine katmaya çalışıyoruz. Sorumluluk veriyoruz, isteklerini soruyoruz. Bizim sahada alternatifli bir kadromuz olması lazım. Şu anda transferimiz kapalı, son güne kadar yöneticilerimiz varını yoğunu ortaya koyacak. Ben 25 yıldır bu işin içindeyim. Küme de düştüm, şampiyon da oldum. Tek yürek olmalıyız" diye konuştu.



"EL ELE VERMELİYİZ'

Şehirden daha çok maddi ve manevi destek beklediklerini belirten Yılmaz, "Belki şu an bizim maddiyata ihtiyacımız var ama maneviyata daha çok ihtiyacımız var. Başarmak istiyorsak birbirimize inanmak zorundayız. Biz inanırsak ben de oyuncularıma onu aşılarım. Bu şehir bize inanıyor, o sahanın içine hep beraber yansıtmamız lazım. Kimseden korkumuz yok" dedi.



'ALTYAPININ GÜCÜ ORTADA'

Akhisarspor sportif direktörü Bayram Ali Kaya, "Biz Süper Lig'deki Antalyaspor'a oyuncu verebiliyorsak altyapıda doğruları yapıyoruz demektir. Birçok oyuncumuza da talip var ve hepsi altyapı oyuncuları. Milli takım düzeyinde oyuncular oluştu. Akhisar altyapısı ve gençleri varlığını hissettirdi. Bu gençlere sahip çıkarsak o tribünleri dolduracağız. Sahaya çıktığımızda taraftarı heyecanlandıran bir takım olacak" dedi.



ERYÜKSEL'İN HİZMETİ ÇOK

Akhisarspor teknik direktörü Muhammet Yılmaz, "Hüseyin Eryüksel başkan için ailesine sabır diliyorum. Bayramda haberini aldık ve camia olarak üzüldük. Bu kulübe çok hizmet veren bir başkanımızdı. Orman yangınlarında çalışanlara Allah güç versin. Allah bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.

■ KENAN MOLLA