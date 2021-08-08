Aliağa FK çok hızlı

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Aliağaspor FK, 13 futbolcu ile anlaşarak sözleşme imzaladı, 6 futbolcu ile sözleşme yeniledi. Transferde hızlı davranan sarı-siyahlılar, futbolcular ile kulüp binasında toplu imza töreni düzenledi.

YENİ İSİMLER

Sarı siyahlı yönetim; Belediye Derince'den forvet Tayfur Emre Yılmaz, Soma Spor'dan sol bek Hakan Çakır, Uşak Spor'dan sağbek Levent Aktuğ, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan orta saha Sergen Ekinci, Söke Spor'dan orta saha Barış Tenşi, Kuşadası Spor'dan orta saha Murat Arslan, Tepecik Spor'dan stoper Alper Sürücü, Çiğli Belediyespor'dan stoper Hasan Ayçiçek, Kuşadası Spor'dan sağ kanat Abdullah Çınar, Ordu Spor 1967'den sağ kanat Furkan Yıldırım, Ordu Spor 1967'den sol kanat İlker Ataseven, Bolvadin Belediyespor'dan sol kanat Ali Şentürk, Söke Spor'dan sağ kanat Mert Kurbaş ile anlaşarak sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon takımda kendine yer bulan Ersin Aslantoğ, Ömer Can, Ali Yasin Demir, Mert Kuleli, Raşit İlçebaylık ve Batuhan Doğrukıran ile de sözleşme yenilendi.

■ SERVET SARUN