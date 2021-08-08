Arkasspor dört koldan

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, daha önce anlaşmaya vardığı 4 yeni transferi açıkladı, gövde gösterisi yaptı. İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'den pasör Ulaş Kıyak, İnegöl Belediyespor'dan libero Caner Dengin, orta oyuncu Bertuğ Öndeş ve Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile el sıkıştığını açıkladı. Mavi-beyazlıların, F.Bahçe'den smaçör Nicholas Hoag ve G.Saray'dan smaçör Batuhan Avcı transferlerini de ilan etmesi bekleniyor.

GLENN HOAG KANADA'YI BIRAKTI

F.Bahçe'den transfer edilen Ulaş Kıyak, büyük bir takımdan yine büyük bir takıma geldiğini söyledi. Kıyak, "Yeni sezonda Arkasspor ile başarıdan başarıya koşmak istiyorum. Hedeflerim çok büyük" diye konuştu. Öte yandan Arkasspor'un Kanadalı başantrenörü Glenn Hoag, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Rus Olimpiyat Komitesi'ne 3-0 yenilerek elenen Kanada Milli Takımı'ndaki görevini bıraktı.