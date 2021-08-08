Bergama Belediye takviyeye doymuyor

3. Lig 1. Grup takımlarından Bergama Belediyespor, dış transferde üç isimle daha anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Kırmızı-lacivertliler, anlaştığı Menemenspor'dan ayrılan Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Kuban Altınbudak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bergama Belediyespor, ayrıca 68 Aksaray Belediyespor'dan 23 yaşındaki gurbetçi sağ kanat Alpay Cin ve Çankaya FK'dan 29 yaşındaki sol bek Deniz Keskin'le 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor altyapısından yetişen Kuban, kariyerinde 12 maça çıktı. Rot-Weiss Essen'de oynayan Alpay, kariyerinde 182 maça çıktı, 12 gol attı, 14 asist yaptı. Sandıklı, Manavgat ve Karacabey forması da giyen Deniz ise, futbol yaşamında 174 maçta 5 gol kaydetti.