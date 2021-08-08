Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyada kaldı

Boksta kadınlar 51 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgaristan'dan Krasteva'ya 5-0 yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu, ilk turu bay geçti. Milli sporcu ikinci turda Özbekistan'dan Turnusoy Rakhimova'yı 3-2, çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Tayland'dan Jutamas Jitpong'i 5-0, yarı finalde de Tayvanlı Huang Hsiao Wen'i 5-0 yenen Çakıroğlu, finalde Bulgar Stoyka Krasteva ile karşı karşıya geldi. Rakibine yenilen Çakıroğlu, ikinciliği elde etti. Buse Naz Çakıroğlu'nun başarısı 102, Busenaz Sürmeneli'nin kürsüsü ise 103. olimpik madalya olarak Türk spor tarihine geçti. Milli sporcumuz başarılarının devamının geleceğini, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

KEŞKE ALTIN OLSAYDI

KADIN boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olan Buse Naz Çakıroğlu, "Mutluyum ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim" dedi. Bulgar rakibi karşısında ilk raundun istediği gibi sonuçlanmadığını kaydeden milli sporcu şöyle konuştu: "O kadar fark olacak sonuç yoktu. Nasipte bu varmış. Daha önce Bulgar sporcuyla karşılaşmıştım ve yenmiştim. Burası çok farklı. Heyecan yoktu. Sadece altın madalyayı getirmek istiyordum. Bazen çok istememizden dolayı tutukluk yaşayabiliyoruz" şeklinde konuştu.