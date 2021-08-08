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Fethiyespor güçleniyor

Yeni sezon hazırlıklarını Kartepe’de sürdüren lacivert-beyazlılar, teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde tempoyu iyice yükseltiyor

Fethiyespor güçleniyor

8.8.2021

3. Lig 3. Grup'a mücadele edecek Fethiyespor, üçüncü etap kamp çalışmalarını Kartepe'de sürdürüyor. Muğla Atatürk Stadı'nda Altınordu ile ilk hazırlık maçı yapan ve 1-1 berabere kalan laciver-beyazlılar, Kocaeli'ye hareket etti ve Kartepe'de toplanıp 3. etap kamp çalışmalarına teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde başladı. Şampiyonluğu hedefleyen Fethiyespor, sezonun ilk maçı olan deplasmandaki Kırıkkale Büyük Anadolu mücadelesine en hazır şekilde çıkmak istiyor.

'TRANSFER DEVAM EDECEK'
Teknik direktör Selahattin Dinçel yönetiminde çalışmalarını Kartepe'de sürdüren Fethiyespor'da tempo daha da artarken hazırlık maçları planlanıyor. Kartepe kampının moralli devam ettiğini belirten genel kaptan Nacit Çatal, "Fethiye kampının ardından artık lig maratonu için hazırlanıyoruz. Hocamızın plan ve programı doğrultusunda lige kadar çalışmaları Kartepe kampında sürdüreceğiz. Transfer görüşmeleri de sürüyor. Hazırlık maçlarımız var" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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