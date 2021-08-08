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Haberler Spor Havuzun kralı İzmir BŞB

Havuzun kralı İzmir BŞB

Havuzun kralı İzmir BŞB

8.8.2021

Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ODTÜ'yü 24-2 yenen İzmir BŞB, kupanın sahibi oldu. Celal Atik Spor Kompleksi'nde tamamlanan organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon açılan su topu branşında ilk önemli kupasını da müzesine koymayı başardı. Bu müsabakadan önce oynanan karşılaşmada Yeşilyurt'u 12-10 yenen Adana Kurtuluş, kupada üçüncülüğü elde etti. Su topu federasyonu başkan vekili Prof. Dr. Celal Reha Alpar final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

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