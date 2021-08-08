Kuşadasıspor coştu

3. Lig, Grup'un yeni takımlarından Kuşadasıspor, transferde bombayı patlattı. Galip Güzel, Murat Çaydemir gibi yıldız isimleri kadrosuna katan siyahbeyazlılar, eski Galatasaraylı sağ kanat Yiğit Gökoğlan'la anlaştı. Geçen sezonun ilk yarısında Vanspor, ikinci devrede ise Modafen forması giyen 32 yaşındaki sağ kanat oyunusu, Kuşadasıspor'un yolunu tuttu. Tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan mukaveleye imza atan Yiğit Gökoğlan, Ada'nın Afyonkarahisar kampına katıldı. Futbola Göztepe altyapısında başlayan Yiğit Gökoğlan, Maniaspor, Altınordu, Galatasaray, Orduspor, Kayseri Erciyes, Akhisar Belediye, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Fethiyespor, Vanspor, Zonguldak Kömür ve son olarak Modafen formaları giydi. Yiğit, geçen sene 3. Lig'de 24 maçta oynadı.

SAĞ KANAT MEHMET BAĞLI DA TAMAM

KUŞADASI, Belediye Derincespor'dan Mehmet Bağlı'yla da anlaştı. Konyaspor altyapısında futbola başlayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Konyaspor U-21, Sandıklı, Bodrum, Batman Petrol, Soma, Derince formalarını giydi. Mehmet, kariyerinde 233 karşılaşmada oynadı, 20 gol attı.

■ İHSAN KARATAŞ