Meltem Hocaoğlu elemeleri geçemedi

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, eleme grubundan çıkamayarak organizasyona veda etti. Kumite +61 kilo maçında Meltem Hocaoğlu Akyol tatamiye çıktı. İlk maçında Kazakistan'dan Sofya Berultseva ile karşılaşan Meltem, mücadeleyi 5-5 beraberlikle tamamlandı. Meltem, ikinci mücadelesini Japon Ayumi Uekusa'ya karşı verdi. 29 yaşındaki milli karateci, maçtan 5-4 yenik ayrıldı. Üçüncü maçında İtalyan Silvia Semeraro ile karşılaşan Meltem, 9-4 yenilince yarı finale çıkma şansını kaybetti. Meltem Hocaoğlu Akyol, gruptaki son maçında Azerbaycanlı Iryna Zaretska'ya 4-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.