PSG’den Lionel Messi’ye servet

İSPANYA Ligi takımlarından Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin hangi takıma imza atacağı tüm dünyada merak ediliyor. Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının ardından Paris Saint Germain Başkanı Al-Khelaifi'nin transfer için harekete geçtiği ortaya çıktı. Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken Messi'nin Neymar faktörü nedeniyle Fransa'ya gitmeye sıcak bakıyor.

PSG'YE 3 YILLIK İMZA ATACAK

AYRICA daha önce Brezilyalı Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nden açıklayan Paris Saint Germain'in 10 Ağustos Salı günü için Fransa'nın ünlü kulesini kiraladığı ortaya çıktı. Bu kiralama işlemenin Messi için olduğu iddia edildi. Öte yandan Fransız basını, PSG'nin yıllık 40 milyon Euro net maaş karşılığında Lionel Messi'nin 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacağını öne sürdü.