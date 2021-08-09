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Haberler Spor 2024’te Paris’te görüşürüz

2024’te Paris’te görüşürüz

2024’te Paris’te görüşürüz

9.8.2021

KORONA virüs salgını nedeniyle 1 yıllık gecikmenin ardından 23 Temmuz'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi ile resmen sona erdi. Tokyo'daki Yeni Ulusal Stadyumu'nda seyircisiz olarak gerçekleştirilen tören olimpiyat meşalesinin sönmesi ve havai fişek gösterisi ile sona erdi. 2024 yılındaki yaz oyunlarına ev sahipliği yapacağı açıklanan Fransa'nın başkenti Partis'te olimpiyatlar 2-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Paris, 100 yıllık aranın ardından 2024'te olimpiyatlara yeniden ev sahipliği yapmış olacak.
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