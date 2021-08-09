Altekma'dan yapılan açıklamada, İran ekibi Rah Yab Marivan'da forma giyen Khani ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
İran Süper Ligi ekipleri Dorna ve Paykan'da da görev alan 20 yaşındaki oyuncuya başarılar dileğinde bulunuldu.
Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, İranlı pasör çaprazı Amir Hossein Khani ile anlaştı.
Altekma'dan yapılan açıklamada, İran ekibi Rah Yab Marivan'da forma giyen Khani ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
İran Süper Ligi ekipleri Dorna ve Paykan'da da görev alan 20 yaşındaki oyuncuya başarılar dileğinde bulunuldu.
Altekma, İranlı Amir Hossein Khani'yi transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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