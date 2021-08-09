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Haberler Spor Altekma, İranlı Amir Hossein Khani'yi transfer etti

Altekma, İranlı Amir Hossein Khani'yi transfer etti

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, İranlı pasör çaprazı Amir Hossein Khani ile anlaştı.

Altekma, İranlı Amir Hossein Khani'yi transfer etti

09.08.2021, 16:52

Altekma'dan yapılan açıklamada, İran ekibi Rah Yab Marivan'da forma giyen Khani ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

İran Süper Ligi ekipleri Dorna ve Paykan'da da görev alan 20 yaşındaki oyuncuya başarılar dileğinde bulunuldu.


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