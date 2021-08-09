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Haberler Spor Arkasspor smaçör Batuhan’la anlaştı

Arkasspor smaçör Batuhan’la anlaştı

Mavi-beyazlılar, daha önce Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen 21 yaşındaki voleybolcuyu kaptı

Arkasspor smaçör Batuhan’la anlaştı

9.8.2021

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, smaçör Batuhan Avcı'yla anlaştı. Arkasspor'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Batuhan Avcı ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Genç smaçör daha önce Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymişti. İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'den pasör Ulaş Kıyak, İnegöl Belediyespor'dan libero Caner Dengin, orta oyuncu Bertuğ Öndeş ve Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile el sıkıştığını açıklamıştı. İzmir temsilcisinin, Fenerbahçe'den smaçör Nicholas Hoag transferlerini de ilan etmesi bekleniyor.
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