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Başkan Erdoğan'dan Olimpiyat sporcularına tebrik

Başkan Erdoğan, 2020 Tokya Olimpiyatları'na katılan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, "Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır." dedi.

09.08.2021, 11:32