Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın sonra ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:
Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler Team Türkiye.
#Tokyo2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2021
Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye. pic.twitter.com/3rkeLScino
Başkan Erdoğan'dan Olimpiyat sporcularına tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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