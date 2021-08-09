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Başkan Erdoğan'dan Olimpiyat sporcularına tebrik

Başkan Erdoğan, 2020 Tokya Olimpiyatları'na katılan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, "Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Olimpiyat sporcularına tebrik

09.08.2021, 11:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın sonra ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler Team Türkiye.

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