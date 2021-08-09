İlkleri yaşadık

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil etti. Ay-yıldızlı sporcularımız 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya kazanıp, tarihe geçti. Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşadı. Türkiye, Tokyo 2020'deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i geçerek Japonya'da tarihi bir organizasyon yaşadı.

METE GAZOZ BİR İLKİ BAŞARDI

Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanarak Türkiye'ye olimpiyatlardaki ilk madalyasını getirdi. Erkekler 10m Havalı Tüfek disiplininde olimpiyat tarihimizde ilk defa kota aldık. Erkekler 10 m Havalı Tüfek disiplininde mücadele eden Ömer Akgün tarihimizde ilk defa finale kaldı ve olimpiyat dördüncüsü oldu. Flöre disiplininde İrem Karamete, dünya klasman sıralamasından kota alan ilk eskrim sporcumuz oldu.

BOKSTA BÜYÜK ZAFERLER ALDIK

1908 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen olimpiyatlarda Türk kadın sporcular toplamda sadece 5 madalya kazanırken, Tokyo'da düzenlenen olimpiyatta 5 kadın sporcumuz da madalya elde etti. Buse Naz Çakıroğlu kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olurken, Busenaz Sürmeneli ise ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti.

ATLETİZMDE FİNALLERİ GÖRDÜK

Sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi. Erkekler üç adım atlama elemelerinde milli sporcumuz Necati Er, 17.13'lük atlayışıyla 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndan sonra finale çıkan ilk sporcumuz oldu. Kadınlar Cirit atmada Eda Tuğsuz cirit atma seçmelerindeki 62.31m derecesiyle finale kalarak bunu başaran ilk kadın sporcumuz oldu. 5. kez Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Eşref Apak çekiç atmada 17 yıl sonra finale kaldı.

KARATEDE BAŞARILI OLDUK

Karate, Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa yer aldı. Eray Şamdan gümüş, Merve Çoban bronz, Ali Sofuoğlu bronz ve Uğur Aktaş bronz madalya elde etti. Tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber ile bronz madalya kazandığımız tekvandoda, böylece üst üste 6. olimpiyattan da madalya ile ayrıldık. Güreşte bronz madalya kazanan Yasemin Adar, madalya kazanan ilk kadın güreşçimiz oldu.

CİMNASTİKTE TARİH YAZDIK

Artistik cimnastik branşında takım kotası almadan bireyselde en yüksek sayıda kota alan tek ülke olduk. Erkeklerde 4 sporcu ile 7 farklı disiplinde finale kalarak tarihte bir ilki gerçekleştirdik. Ferhat Arıcan paralel bar finalinde bronz madalya elde ederek, bu branşta ülkemize tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Kadın Voleybol Takımımız, tarihimizde ilk kez gruptan çıkmayı başararak çeyrek finale yükseldi.

MADALYA SAYIMIZ 104'E ÇIKTI

TÜRKİYE'NİN toplam olimpik madalya sayısı 104'e çıktı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı. Türkiye, Tokyo 2020'de 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13'e madalya kazandı