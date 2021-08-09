Kombine bilet fiyatları tribündeki konumuna göre 175 TL ile 375 TL arasında değişiyor. Kredi kartlarına taksit imkanı da sağlayan siyah-beyazlılar, yalnız Manisa FK logolu Passolig kartı sahiplerine sezonluk kombine bilet satışı yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda tribünlere stat kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak. Taraftarlardan aşı kartı veya maçtan 2 gün önce yapılmış PCR testi istenecek.
Manisa FK'da kombineler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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