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Haberler Spor Manisa FK'da kombineler satışta

Manisa FK'da kombineler satışta

TFF 1'inci Lig'de yer alacağı yeni sezonda iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak Manisa Futbol Kulübü'nde kombineler genel satışa açıldı.

Manisa FK'da kombineler satışta
DHA

09.08.2021, 16:25

Kombine bilet fiyatları tribündeki konumuna göre 175 TL ile 375 TL arasında değişiyor. Kredi kartlarına taksit imkanı da sağlayan siyah-beyazlılar, yalnız Manisa FK logolu Passolig kartı sahiplerine sezonluk kombine bilet satışı yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda tribünlere stat kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak. Taraftarlardan aşı kartı veya maçtan 2 gün önce yapılmış PCR testi istenecek.

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