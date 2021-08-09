Messi, Barça’ya ağlayarak veda etti

LİONEL Messi Barcelona'dan gözyaşlarıyla ayrıldı. Yıldız oyuncu düzenlediği basın toplantısıyla kulübe veda ederken, gözyaşlarına hakim olamadı ve duygu dolu anlar yaşadı. Messi'yi takım arkadaşları ve kulüp yetkilileri ayakta alkışladı. Geçen yıl kulüpten ayrılmak istediğini belirten Arjantinli futbolcu, "Bu yıl durum farklıydı. Fakat şimdi her şeye veda etmek zorundayım. İnsanlar, bensiz Barcelona'ya da alışacak. 21 yıl sonra gelen ayrılığa hazır değilim" diye konuştu.

'PSG İLE GÖRÜŞTÜM'

MESSİ, maaşında yüzde 50 indirime gittiğini ancak La Liga'nın düzenlemeleri nedeniyle imzaların atılamadığını belirtti. Arjantinli futbolcu, PSG'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili de, "Kimseye garanti vermedim. Çok sayıda telefon geldi, görüşmeler yaptım. PSG de bir ihtimal." dedi.