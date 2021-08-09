Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı

Profesyonel kadroyla ilk kez kampa katılan altyapıdan Furkan Apaydın, Baran Kaya ve Eren Kaya'nın saçları, takımdaki ağabeyleri tarafından traş makinesiyle kesildi. Eğlenceli dakikalar yaşayan siyah beyazlı futbolcular, gençlerin saçlarının kazınmasının ardından birlikte fotoğraf çektirdi.