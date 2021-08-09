Profesyonel kadroyla ilk kez kampa katılan altyapıdan Furkan Apaydın, Baran Kaya ve Eren Kaya'nın saçları, takımdaki ağabeyleri tarafından traş makinesiyle kesildi. Eğlenceli dakikalar yaşayan siyah beyazlı futbolcular, gençlerin saçlarının kazınmasının ardından birlikte fotoğraf çektirdi.
Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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