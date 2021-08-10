Bal-Kes’te Başkan Yılmaz bombaladı

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'un kulüp başkanı Özgür Yılmaz, kulüp sosyal medya hesabından yayınladığı gündeme ait açıklamalarında, kulüp için söz veren ve bu sözlerinden vazgeçen 5 iş insanı ve firmayı açıkladı. Kentteki iş insanlarından gerekli desteği bulamadıklarını, verilen sözlerin de yerine getirilmediğini açıklayan Yılmaz, "Öncelikle biz kimseden bağış, sadaka ya da her hangi gibi haraç istemiyoruz. Sadece Balıkesirspor için destek istiyoruz. Reklam ve stat içinde yer alan reklam panoları için eşimiz dostumuz dediğimiz insanlardan öncelikle ricada bulunduk, kimileri söz verdi baştan, iş ciddiyete binince sonra geri vitese bağladılar. Biz kimsenin sadakasına muhtaç değiliz. Şu anda 2-3 iş insanı dışında iş adamlarından destek bulamıyoruz" dedi.



'MUTFAĞIMIZ ARTIK DOLU'



Başkan Özgür Yılmaz, "Göreve geldiğimde kulübün birikmiş olan tüm elektrik faturalarını ödedik, kulüp mutfağında çay-şeker yoktu, şimdi güzel yemeklerinde çıktığı dolu dolu bir mutfağımız var. Futbolculara geçmiş döneme ait alacaklarını da ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Biz gayet şeffaf bir yönetim anlıyışı içindeyiz, kulüpte bugüne kadar bi çok bölüm birbirinden haberi yok olarak çalışmış, altyapıları ve store mağazamızı en kısa zamanda A'dan Z'ye yeniden düzenleyeceğiz" dedi.



SERVET SARUN

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